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嫌犯不受檢開車衝撞 高雄警開32槍制伏

2022/11/15 16:45
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄楠梓警方今天前往轄內1間汽車旅館拘提詐欺案嫌犯，結果遭開車衝撞，2名員警共開32槍制伏歹徒，無人中彈。現場並查獲毒品，訊後依妨害公務、毒品罪嫌送辦。

高雄市政府警察局楠梓分局新聞稿指出，楠梓派出所員警下午1時50分，在轄內楠梓區楠盛街1間汽車旅館，代為執行桃園地檢拘票，拘提詐欺案嫌疑人44歲張女時，房內2男1女開啟車庫門準備開車離去時，3名員警到場表明身分並要求下車受檢。

不料，開車的49歲陳姓男子不聽制止及不願受檢，竟開車衝撞巡邏車及員警，導致員警巡邏車右前方車頭損壞，2名員警為避免裝備及現場人員傷亡，立即開槍制止，共計開32槍。

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員警開槍制止後控制現場，經破窗後發現張女不在車上，不過車內38歲李姓男子是毒品通緝犯，另外車上還有1名41歲鄭姓女子。現場查獲2小包安非他命，另駕車衝撞警車的陳男，遭玻璃割傷送醫，隨後戒護至楠梓派出所偵訊。全案訊後依妨害公務、毒品危害防制條例送辦。

對於現場開了32槍的必要性，警方表示，為保護現場人員生命身體及裝備安全，在符合警械使用比例原則下大膽使用槍械，警方執法公權力不容受挑戰。（編輯：孫承武）1111115

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