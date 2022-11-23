大安溪河床驅車追逐 山老鼠運贓木遭逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

警政署保七總隊第五大隊21日會同林務局東勢林區管理處執行「滅鼠專案」，在苗栗縣卓蘭鎮大安溪床查獲賴姓犯嫌駕駛無牌拼裝吉普車載運2200餘公斤肖楠贓木，全案依違反森林法及竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）警政署保七總隊第五大隊執行「滅鼠專案」，在苗栗縣卓蘭鎮大安溪床查獲賴姓犯嫌駕駛無牌拼裝吉普車載運2200餘公斤肖楠贓木，全案依違反森林法及竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊副大隊長鄒騰勝今天表示，21日與林務局東勢林區管理處組合人力，至大安溪上游林班地執行深山特遣勤務，在84林班地日向溪口溪床，發現一部疑似載運木頭無牌拼裝吉普車，隨即喝令對方停車並攔查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不料，嫌犯不聽勸告加速向上游逃逸，警方於是展開包夾，直到對方車輛受困於溪邊，動彈不得只能束手就擒。警方盤查，車上以帆布包覆3根木材，經林管處人員辨識後，確認為貴重肖楠木，重量2200多公斤，粗估價值約新台幣31萬餘元。

警方當場查扣賴姓嫌犯（41歲）所駕駛無牌拼裝吉普車1部、手機1部、鏈鋸1台等犯案工具及3根貴重肖楠木，並循線追查賴姓嫌犯及同夥，全案將依違反森林法、刑法竊盜罪移送苗栗地方檢察署偵辦。（編輯：李亨山）1111123