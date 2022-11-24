TG渣男頻道散布色情片恐嚇取財 刑事局逮5嫌

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）以知名情色論壇「創意私房」版主31歲許男為首的TG「渣男頻道」恐嚇勒索集團，涉嫌散布色情影片並進而恐嚇被害人牟取非法獲利，共計11人被害，刑事局獲報後拘提5嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，電信偵查大隊第一隊長吳思翰表示，台中地檢署日前接獲檢舉，即時通訊軟體Telegram「渣男頻道」的主持成員涉於今年5月起廣邀民眾下載觀看免費色情影片，再藉口稱被害人私自散布影片並要脅公布其個資，進行恐嚇勒索錢財等情事。

中檢檢察官陳祥薇隨即指揮刑事局電信偵查大隊、台中市警察局刑事警察大隊及台北市警察局士林分局共同偵辦。

經警方調查發現，此犯罪集團以有兒少前科的31歲許男為首，他和29歲弟弟為國內最大色情偷拍網站「創意私房」論壇的版主，網站會員繳交會費後可下載有浮水印的色情影片。

許姓兄弟檔成立TG「渣男頻道」恐嚇勒索集團，兩人分別在TG上化名「風雲」和「死丐」，並和26歲余男、30歲趙男及23歲曾女（主嫌女友）同夥，利用散布兒少性剝削等色情影圖連結或邀約網友免費下載觀看影片等方式「釣魚」。

隨後再藉口稱被害人私下散布影片，要脅公布其個資等事由，甚或以被害人外流影片造成許男等嫌遭影片來源色情網站停權處罰等套路，使得被害人心生畏懼，進而恐嚇勒索取財。

專案小組清查發現，全案約11人被害，全為20至30歲男性，財損金額共新台幣32萬元。其中1名被害人因和犯嫌曾女發生性關係，遭主嫌許男恐嚇取財達30萬元。

全案犯罪事證明確，專案小組將主嫌許男提報為治平對象專案檢肅，經專案小組蒐證完備後，陸續在今年8至11月於台中市、高雄市、嘉義縣和台北市陸續拘提許男等5嫌到案。

全案詢後依涉兒少性剝削防制條例、組織犯罪防制條例和恐嚇等罪解送中檢，其中主嫌31歲許男羈押獲准，將持續擴大追查其餘犯嫌及另涉不法犯行。

刑事局呼籲，網路視同公開場域，勿存僥倖心態下載及散布未成年兒少性剝削影片，違者將觸犯兒童及少年性剝削防制條例，最輕可處7年以上有期徒刑。（編輯：張銘坤）1111124