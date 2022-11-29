中部以北轉濕冷 消防署籲使用瓦斯熱水器要通風

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）受鋒面影響，中部以北今晚起將轉濕冷。內政部消防署表示，今年已發生17件一氧化碳中毒事故，釀3死、42送醫，提醒民眾安裝瓦斯熱水器謹記「要保持通風」等5要原則。

中央氣象局今天表示，晚間起鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部開始轉冷有雨，最冷時間點是12月1、2日的清晨，中部以北低溫探攝氏16度；12月3日天氣好轉，但12月5日北部又再轉濕涼。

消防署發布新聞稿提醒，民眾天冷時常緊閉門窗，造成空氣不流通，若熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能會導致一氧化碳中毒，呼籲民眾使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，以確保自身及家人安全。

根據消防署統計，民國106年至110年全國共發生161件一氧化碳中毒案件，其中約77%（124件）是因屋外式熱水器安裝在通風不良場所所致。提醒民眾於安裝屋外式熱水器的空間，應避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

除此之外，今年也已發生17件一氧化碳中毒事故，造成3死、42送醫，相較去年同期發生的45件下降62%。

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消防署說，為避免相關憾事發生，民眾安裝瓦斯熱水器務必遵守「要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修、要保持通風」等5要原則，依通風條件選擇正確型式、且貼有CNS檢驗合格標示的瓦斯熱水器，並由合格的承裝業技術士來施作、定期檢修或汰換熱水器等。

若居住空間足夠者，消防署建議，可把瓦斯桶移到室外或屋外，以避免瓦斯洩漏蓄積導致氣爆事故發生。（編輯：張銘坤）1111129