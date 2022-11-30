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彰檢偵破起訴偽製洋菸集團 查扣1萬9000多支私菸

2022/11/30 16:22（11/30 16:36 更新）
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彰化檢方30日宣布偵破私菸案，檢方查出，30歲黃男夥同34歲徐男等人今年4月起在彰化福興鄉及員林市租屋，設工廠製造、包裝假洋菸，檢警於現場查扣1萬9000多支私菸。（彰化地檢署提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月30日
彰化檢方30日宣布偵破私菸案，檢方查出，30歲黃男夥同34歲徐男等人今年4月起在彰化福興鄉及員林市租屋，設工廠製造、包裝假洋菸，檢警於現場查扣1萬9000多支私菸。（彰化地檢署提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月30日
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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化檢方今天宣布偵破私菸案；檢方查出，黃男和徐男等人在彰化福興鄉及員林市私設工廠製造、包裝假洋菸，檢警查扣1萬9000多支私菸，黃男等人被依刑法妨害農工商等罪嫌起訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒接受媒體聯訪指出，地檢署日前接獲線報指稱，有人在網路販賣私菸，地檢署檢察官鄭文正指揮彰化縣警察局溪湖分局、海洋委員會偵防分署台中查緝隊等單位組成專案小組偵辦。

檢方查出，30歲黃男夥同34歲徐男等人，今年4月起在彰化福興鄉及員林市租屋，設立私菸製造及包裝工廠，黃男負責準備生產及包裝私菸的設備，另向綽號「阿財」的男子購買製造私菸所需原料和紙盒，僱用多名逃逸外籍移工製造私菸。

檢方指出，黃男等人在生產的私菸上，印上假的原產地名稱，包裝設計則是模仿知名香菸品牌，魚目混珠，在網路上販賣，檢察官在黃男等人設立的私菸工廠查扣約1萬9000支私菸，黃男等人至少獲利新台幣3萬9000元。

黃男等人經訊問後，遭檢方依刑法妨害農工商等罪提起公訴。（編輯：陳仁華）1111130

#地檢署
#吳宇軒
#鄭文正
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