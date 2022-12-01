女學生遭醉漢跟蹤 林園警通知到案說明

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄一名女學生昨天晚間在高雄林園區鳳林路三段遭醉漢尾隨，幸路人發現報警。林園警分局目前已查出吳姓涉案人到案說明，加強約制，並已聯繫女學生家人報案。

一名網友今天上午在臉書社團「林園大小事全都PO」發文指出，昨天晚間跟朋友在林園清水巖附近的一條馬路，目睹一名中年男子尾隨女學生，因此趕緊將車迴轉前往關切並報警處理，也謝謝林園分局2名員警的幫忙。呼籲林園地區女性朋友們務必小心自身周遭，夜間時結伴同行，保護自己。

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對此，高雄市政府警察局林園分局中午發布新聞稿指出，昨天晚間6時25分獲報，指林園區鳳林路三段有女學生遭醉漢跟蹤，但林園派出所員警到場後，僅發現報案人在場，女學生和跟蹤男子則已離場。

警方經多方查訪，迅速查出涉案吳姓男子身分，並通知到案說明及加強約制，同時已聯繫到女學生家人前往派出所報案。警方受理報案釐清後，將依法移送偵辦，另將加強巡邏，以維護民眾安全。（編輯：黃世雅）1111201