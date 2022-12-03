雲林平房火警5歲幼童葬身火窟 檢警釐清原因

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（中央社記者黃國芳雲林縣3日電）雲林縣西螺鎮東興里今天發生平房火警，1名5歲陳姓女幼童疑在睡夢中，來不及逃生葬身火窟，因幼童1人在家，雲林縣社會處人員到場了解，檢警及火場鑑識人員進一步釐清原因。

雲林縣消防局於傍晚5時14分接獲民眾報案，指西螺鎮東興里一處平房發生火警，立即調派各消防分隊人車於傍晚5時22分陸續到場搶救，因可能有1名幼童尚在家中，消防人員進入屋內搜救，於傍晚5時40分尋獲5歲的陳姓女幼童，不幸已罹難。

據鄰居表示，罹難的陳姓女幼童還未上幼兒園，平常很乖巧；女幼童的父親及祖母下午在農田幫忙採收農作物，其父親聽聞家中發生火災，立即趕回家，還是晚了一步，女兒已葬身火窟，當場痛哭失聲，令人鼻酸。

陳姓女幼童目前與父親、祖母一起租屋生活，其母親約2年前離家，平常父親及祖母幫忙農事或賣菜，賺取微薄工資度日，生活貧困。

對於陳姓女幼童獨自在家葬身火窟，檢警晚上前往相驗，初步研判女幼童被燒死在臥室，懷疑是火警發生時還在睡夢中，來不及逃生；火場鑑識人員也在現場勘驗調查起火原因。

雲林縣社會處人員晚上也到場關切，並將給予協助；另外，女幼童獨自在家發生憾事，社會處將進一步調查原因及狀況，後續依法處置。（編輯：陳正健）1111203