苗栗火警3姊弟同殞命 消防署派員協助調查

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苗栗縣銅鑼鄉一處民宅3日發生火警，造成一家分別就讀國中、小的3姊弟不幸死亡，檢警4日相驗，苗栗縣消防局及內政部消防署都派火災調查人員到場協助釐清起火原因。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月4日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣4日電）苗栗縣銅鑼鄉民宅火警造成一家分別就讀國中、小的3姊弟不幸死亡，檢警今天相驗，苗栗縣消防局及內政部消防署都派火災調查人員到場協助釐清起火原因。

苗栗縣銅鑼鄉永樂路1棟3層樓透天厝昨天下午近1時許發生火警，劉姓屋主夫妻及兒子第一時間倉皇逃出屋外，然遲遲未見3名孫子女，儘管消防人員迅速到場控制火勢，但3姊弟被救出時皆已無生命跡象，送醫搶救均宣告不治。

3名死者為15歲（女）、12歲（男）、10歲（女）。3姊弟的姑姑今天前往火場探視，不捨3名孩子發生不幸驟然離世，傷心痛哭，有熱心民眾透過媒體報導得知消息，特別帶著慰問金前往劉家致意，鼓勵家屬堅強勇敢，劉家姑姑情緒潰堤一度哭倒跪謝，場面令人鼻酸。

3姊弟的祖父見媒體記者，搖頭揮手示意「心情很痛」，不願受訪；附近店家感概指出，3姊弟平日見面都會主動打招呼，「昨天小妹妹還來買早餐，天天看到的孩子突然發生這種事，真令人不捨」。

苗栗縣消防局初步研判起火點在2樓；根據附近監視器影像顯示，有鄰居發現民宅樓上冒煙，上前提醒詢問沒多久，一陣濃煙竄出，瞬間煙霧瀰漫。

苗栗縣消防局副局長黃德興表示，搜救人員抵達3樓，先在前側房間門口外發現1名倒臥女童，接著在靠近門口處發現第2名女童，最後在房內床上發現以棉被覆蓋全身的男童，研判3人發現火災發生後，試圖從內部進行逃生，但是不斷有濃煙從2樓竄升，可能因此迷失方向被嗆昏而喪生。

黃德興說，初步研判造成3姊弟死亡的原因包括發現太晚（自家人未發現、而是對面鄰居發現）、3樓架設鐵窗且僅有樓梯1處出入口、3姊弟的房門可能未關，大量濃煙迅速灌入導致3人被嗆昏無法逃。

黃德興說，這場火災奪走3名孩子寶貴生命，苗栗縣長徐耀昌、消防署長都很重視，特請消防署火災調查組組長到苗栗協助調查起火原因。

黃德興表示，目前先針對火場內部清理，試圖找出相關跡證，再由消防署帶回分析研判，除要鑑定找出確切原因外，也要作為未來防火對策推動的方向，提醒民眾爾後避免類似悲劇發生。（編輯：方沛清）1111204