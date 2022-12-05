男子登山失足滑落卡樹邊 搜救人員救援陪下山

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台中市消防局4日傍晚獲報，蕭姓登山客失足滑落山坡卡在樹邊，派員前往協助，以橫渡方式接觸傷者，將他救回路徑上，並陪同下山。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）蕭姓登山客4日攀登屋東縱走（屋我尾至東卯山路段），失足滑落山坡卡在樹邊，台中市消防局派員協助，以橫渡方式接觸傷者，將他救回路徑上，陪同下山，傷者拒絕就醫。

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台中市消防局今天透過文字稿指出，4日傍晚6時接獲轉報，屋東縱走（屋我尾至東卯山路段），有1名年約41歲的蕭姓登山客因失足滑落山坡，有輕微擦傷，卡在樹邊，請求派員協助。台中市消防局立即派遣谷關分隊及和平分隊，共2車4人前往救援。

晚間10時20分，搜救人員抵達報案位置，搜救人員運用橫渡方式接觸傷者，並於10時57分救出傷者回到路徑上，經檢視後傷患意識清醒，四肢輕微擦傷，意識清楚可以行走，無生命危險，經補充水分、給予物資後陪同下撤。今天凌晨1時20分一行人返抵登山口，傷者拒絕就醫。（編輯：謝雅竹）1111205