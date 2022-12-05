調查局提前公開銷燬毒品 揭反毒第2次

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法務部調查局5日在台北木柵垃圾焚化廠舉行111年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，由調查局長王俊力（中）主持，共銷燬各類毒品重量達365公斤612.58公克。（調查局提供）中央社記者劉世怡傳真 111年12月5日

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（中央社記者劉世怡台北5日電）調查局今天舉辦111年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共銷燬各類毒品365公斤，其中包括新制提前銷燬大麻煙草116公斤、大麻植株5740株。

調查局指出，過去都是銷燬經法院判決確定，獲核發處分命令的各類毒品，但法務部去年發布「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，得以在判決確定前取得處分命令並辦理取樣留存後提前銷燬。

繼今年5月間舉辦111年度第1次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，今天辦理第2次。

調查局表示，這次銷燬毒品中，值得一提的是包含桃園地檢署檢察官依據「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，核發處分命令辦理銷燬，並經取樣留存後，今天提前銷燬合計有大麻煙草16公斤603.81公克、大麻植株5740株。

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調查局新聞稿指出，公開銷燬儀式下午於台北市木柵垃圾焚化廠舉行，銷燬各類毒品重量達365公斤612.58公克，總箱數160箱，為維護毒品運送安全，特協請台北市警察局、新北市警察局、國道公路警察局沿途警戒。

調查局表示，公開銷燬儀式由調查局長王俊力、台北市環保局木柵垃圾焚化廠廠長梁宏郎等人共同啟動銷燬程序，所有毒品證物在高檢署檢察官曾鳳鈴、消費者文教基金會董事長黃怡騰、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳共同見證下投入爐內焚化，圓滿完成銷燬作業。（編輯：李亨山）1111205