路邊發現一把槍 基隆警獲報追查逮捕1犯嫌

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基隆警方11月底接獲報案，有市民在信義區路邊角落發現一把槍枝，經警方過濾後4日逮捕劉姓男子，劉男坦承持有這把槍枝，稱是不小心弄丟，警方詢後依法送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月7日

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆警方11月底接獲報案，有市民在信義區路邊角落發現一把槍枝，經警方過濾後4日逮捕劉姓男子，劉男坦承持有這把槍枝，稱是不小心弄丟，警方詢後依法送辦，並持續溯源追查。

基隆市警察局第二分局信義派出所11月底獲報，信義區路邊陰暗角落有一把槍枝、一個彈匣和4發子彈，警方立即成立專案小組，經清查後，認為40多歲劉姓男子涉有重嫌，4日上午派員在新豐街一帶埋伏，見劉男現身，幹員立即上前逮捕。

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警方隨後將劉男帶回租屋處搜索，查獲一包毒品安非他命和一組吸食器等證物，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例和毒品危害防制條例等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

此外，宜蘭縣警察局今天表示，警方規劃「威力掃蕩專案行動」，針對電子遊藝場、酒店、KTV、護膚養生館及按摩理容院等治安顧慮場所擴大臨檢，昨天深夜動員123名警力對30處執行臨檢，查獲2名毒品通緝犯。（編輯：李錫璋）1111207