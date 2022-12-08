台南毒鴛鴦攜毒騎車闖紅燈又拒檢 狼狽被逮送辦

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台南一對男女7日騎車雙載訪友，因身藏毒品擔心遭查獲，在永康區加速闖紅燈反被警方攔查，兩人拒檢逃離卻騎進死巷，棄車逃逸仍被逮送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月8日

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南一對男女昨天騎車雙載訪友，因身藏毒品擔心遭查獲，在永康區加速闖紅燈反被攔查；兩人拒檢逃離卻騎進死巷，棄車分別逃往草叢空地及大排水溝，但仍狼狽被逮送辦。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，21歲顏姓男子和20歲宋姓女子昨天騎車雙載訪友，因身藏毒品，宋女催促顏男加速前行，卻因在永康區大橋一街與東橋一路口闖紅燈，反被警方攔查。

顏男未停車拒檢逃離，卻騎進死巷，顏男和宋女只好棄車逃逸；宋女逃往草叢空地，因體力不支被女警追上，束手就擒，當場查獲4包K他命。

顏男則逃往大排水溝，再回到棄車處準備騎機車，目睹民眾向警方通報，警員折返發現顏男正要發動機車，但因警方及時趕抵，顏男只好高舉雙手，趴在地上，警方則在機車置物箱查獲38包毒品咖啡混合包。

顏男和宋女2人因腳穿人字拖，全力奔跑逃離，落網時腳部多處擦挫傷；警方訊後依毒品罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1111208