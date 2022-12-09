台中新社公墓棄屍案相驗 死者疑侵吞款項遭虐殺

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台中市新社區一處公墓的雜草堆8日發現1具男性屍體，死者頭部多處血跡，研判生前遭痛毆後棄屍。中央社記者趙麗妍攝 111年12月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市新社區某公墓昨天發現1具男屍，頭部多處血跡，檢方今天相驗解剖遺體，不排除死者生前遭凌虐致死。檢警查出，死者疑因侵吞一筆詐騙款項遭痛毆，隨後被載到此處棄屍。

台中地檢署表示，昨天獲報後立即指派檢察官指揮警方偵辦，今天會同法醫相驗、解剖林姓死者遺體，初步發現死者頭部與背部有多處鈍器傷，但從外觀無法判定是否為致命傷。

檢方指出，不排除死者生前可能遭凌虐多時，造成臟器受損及內出血休克致死，已採集相關檢體送驗，進一步釐清死因。

檢方今天在台中殯儀館進行相驗，檢方表示，死者的父親與姐姐等家屬都到場，但對於死者工作狀況不清楚，僅說與林男許久沒有聯絡。

新社區第七公墓雜草堆中，8日上午有民眾發現1包大型垃圾，打開後發現內裝1具年約30多歲的男屍，頭部多處血跡，警方初判生前遭到痛毆、凌虐，因未聞到屍臭味，推估死亡時間超過1天。

檢警查出，死者為30多歲林姓男子，疑因侵吞1筆詐騙款項遭押到北屯區某詐欺據點，死者極力反抗，但遭其他犯嫌痛毆，死者倒地死亡後，被載到新社區第七公墓棄屍。警方已逮捕涉案4嫌，全案朝殺人罪嫌偵辦。（編輯：戴光育）1111209