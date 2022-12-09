更多編輯台推薦新聞：
席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進
國際

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏
首頁 / 社會

台中新社公墓棄屍案相驗 死者疑侵吞款項遭虐殺

2022/12/9 18:47（12/9 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市新社區一處公墓的雜草堆8日發現1具男性屍體，死者頭部多處血跡，研判生前遭痛毆後棄屍。中央社記者趙麗妍攝 111年12月9日
台中市新社區一處公墓的雜草堆8日發現1具男性屍體，死者頭部多處血跡，研判生前遭痛毆後棄屍。中央社記者趙麗妍攝 111年12月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市新社區某公墓昨天發現1具男屍，頭部多處血跡，檢方今天相驗解剖遺體，不排除死者生前遭凌虐致死。檢警查出，死者疑因侵吞一筆詐騙款項遭痛毆，隨後被載到此處棄屍。

台中地檢署表示，昨天獲報後立即指派檢察官指揮警方偵辦，今天會同法醫相驗、解剖林姓死者遺體，初步發現死者頭部與背部有多處鈍器傷，但從外觀無法判定是否為致命傷。

檢方指出，不排除死者生前可能遭凌虐多時，造成臟器受損及內出血休克致死，已採集相關檢體送驗，進一步釐清死因。

檢方今天在台中殯儀館進行相驗，檢方表示，死者的父親與姐姐等家屬都到場，但對於死者工作狀況不清楚，僅說與林男許久沒有聯絡。

新社區第七公墓雜草堆中，8日上午有民眾發現1包大型垃圾，打開後發現內裝1具年約30多歲的男屍，頭部多處血跡，警方初判生前遭到痛毆、凌虐，因未聞到屍臭味，推估死亡時間超過1天。

檢警查出，死者為30多歲林姓男子，疑因侵吞1筆詐騙款項遭押到北屯區某詐欺據點，死者極力反抗，但遭其他犯嫌痛毆，死者倒地死亡後，被載到新社區第七公墓棄屍。警方已逮捕涉案4嫌，全案朝殺人罪嫌偵辦。（編輯：戴光育）1111209

#新社公墓
#台中市
#虐殺棄屍
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族