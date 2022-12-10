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台中新社公墓棄屍案涉案9人 法院裁定全部羈押

2022/12/10 10:53
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市新社區某公墓8日發現1具男屍，檢警逮捕涉案林男等9人，依殺人等罪嫌向法院聲押，另1名涉案少年移送少年法庭處理，台中地方法院今天裁定全部准予羈押。

台中市新社區第七公墓雜草堆中，8日上午有民眾發現1具男屍，頭部有多處血跡，警方初判生前遭到痛毆、凌虐，因未聞到屍臭味，推估死亡時間超過1天，檢警9日相驗解剖遺體，不排除死者生前遭凌虐致死。

台中地檢署調查表示，涉案人成立販售他人金融帳戶供違法使用的犯罪集團，先以高薪誘騙林姓死者配合申設帳戶後提供帳戶，再誘使被害人至特定處所予以拘禁、強盜及凌虐，以取得被害人可利用的帳戶或信用後變賣。

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檢警追查後，拘捕集團成員林男（25歲）、劉男（31歲）、黃男（20歲）、黃男（24歲）、劉男（20歲）、江男（25歲）、周男（25歲）、蔡男（21歲）、陳男（25歲）等9人及楊姓少年等人到案。

全案經檢察官訊問後，認定劉男（31歲）、黃男（20歲）涉嫌殺人及遺棄屍體、林男（25歲）涉嫌遺棄屍體；劉男等9人另分別或共同涉嫌傷害、恐嚇、強盜、私行拘禁等罪嫌，有勾串共犯及證人、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押，台中地院10日裁定全部羈押，少年部分另移送少年法庭處理。（編輯：黃世雅）1111210

#台中市新社區第七公墓
#台中地檢署
#台中地院
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