女鎖定偏鄉騙感情詐財 獨居翁死後家屬才發現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）有詐欺前科吳姓、劉姓女子鎖定偏鄉獨居老人，以販售茶葉登門拜訪後，進一步使出感情攻勢，甚至允諾共度一生，一名老翁被騙逾百萬元，死後，兒子處理後事才發現，警方逮人。

彰化縣一名88歲獨居老翁民國111年8月過世，家屬處理後事發現父親存摺有一筆新台幣80萬元提款，認為父親不可能需要這麼一大筆錢，除懷疑遭詐騙取款，更指責金融機構未通報警方攔阻，雙方起爭執，彰化縣警察局芳苑分局獲報展開調查，也加強關心轄區長輩。

芳苑分局今天發布新聞稿表示，清查後發現詐騙集團女成員先以買賣茶葉或農產品為由登門拜訪，了解住戶生活情形後，利用獨居老人渴望有人陪伴心情，甚至允諾共度一生等甜言蜜語取得信任，使老翁放下戒備，陸續提領積蓄交給對方，女子拿光老翁存款即失聯。

芳苑分局指出，分局長潘智強指派偵查隊報請彰化地方檢察署指揮偵辦，發現轄區另有老人遭同樣手法詐騙，循線查獲來自南部、有詐欺前科的59歲吳女、57歲劉女涉嫌重大，近日查緝到案，全案詢問後依涉犯刑法詐欺罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，吳女、劉女鎖定彰化偏鄉地區獨居老人，先以販售茶葉、農產品當藉口上門拜訪，待「混熟」後就使出感情攻勢；吳女、劉女要求這名88歲獨居老翁給幾千元、數萬元買東西，其中80萬元是單筆最大金額，初估老翁損失金額逾百萬元，續追有無其他共犯。

潘智強表示，分局轄區廣闊，平時要求員警加強反詐騙、交通安全等宣導，偏鄉地區多數年輕人離鄉工作，年長者獨自在家生活，呼籲子女多關懷長輩生活近況，就算無法常返鄉探望，仍可電話關心，以防有心人士趁虛而入。（編輯：黃世雅）1111210