司法院人事 林孟皇再次調任高院法官

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（中央社記者劉世怡台北13日電）司法院人事審議委員會今天決議，調派台灣高等法院法官王怡雯及許永煌等2人為同院法官兼庭長；曾任二審法院法官、現任台北地方法院法官林孟皇，再次調任台灣高等法院法官。

被歸類為改革派法官的林孟皇，從教育圈轉職司法圈，是首位將卡債違約金砍為1元的法官，也是有評鑑制度以來，第一位自請移送的法官；林孟皇曾錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享法官生涯20年的挑戰。

其他人事部分，司法院新聞稿指出，高雄地方法院法官曾鈴媖首次調任為台灣高等法院高雄分院法官。

司法院表示，法官學院律師轉任法官職前研習班研習學員張家訓、蔡易廷、洪舒萍、潘怡學、吳孟宇、黃則瑜、夏媁萍、張琍威、曾瓊瑤、李怡昕、王子平、張雅喻等12人完成研習程序，經司法院法官遴選委員會遴選通過，同意由司法院依研習成績辦理選填分發地方法院。

司法院指出，台北地方法院試署法官吳玟儒、新北地方法院試署法官周靖容、鄭琬薇、王筱維、士林地方法院試署法官鍾晴、桃園地方法院試署法官張得莉、張羿正、呂宜臻、葉作航、台中地方法院試署法官郭韶旻、橋頭地方法院試署法官呂維翰、陳芸葶、花蓮地方法院試署法官何効鋼等13人，試署服務成績均經審查及格。

另外，台中地方法院候補法官簡志宇、南投地方法院候補法官劉彥宏、宜蘭地方法院候補法官李蕙伶等3人，候補服務成績均經審查及格。

同意發給稅務專業法官證明書共計5人，分別為新北地方法院法官黃湘瑩、台中地方法院法官郭書豪、南投地方法院候補法官葛耀陽、嘉義地方法院法官邱美英、基隆地方法院候補法官顏偲凡。

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同意發給高雄地方法院法官韓靜宜稅務及行政訴訟專業法官證明書；同意發給高等法院台中分院（調派台灣高等法院辦理審判事務）法官林大為、桃園地方法院法官游璧庄等2人勞動專業法官證明書。

同意發給智慧財產及商業法院法官蔡慧雯、南投地方法院（調派司法院辦事）法官林奕宏等2人少年專業法官證明書；同意發給高雄地方法院候補法官葉芮羽家事專業法官證明書。（編輯：李亨山）1111213