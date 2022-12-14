建商欠繳山坡地開發回饋金 士林分署追回848萬元

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（中央社記者蕭博文台北14日電）法務部行政執行署士林分署今天表示，一家建商滯欠山坡地開發利用回饋金848萬餘元，經執行分署扣押存款，為免影響商譽及信用，已自行繳清全部欠費。

士林分署新聞稿指出，新北市一家建商民國109年間向新北市政府申請位於汐止區保安段山坡地的新建案獲准，依「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」應向新北市政府繳交回饋金新台幣848萬餘元。

士林分署表示，由於建商未於期限內繳款，新北市政府移送強制執行；執行人員11月16日分案後積極調查，發現建商的銀行存款利息高達6萬餘元且尚有多筆不動產，隨即於11月21日核發執行命令扣押存款。

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新聞稿指出，建商自知無法再拖欠款項，且慮及日後諸多建案與銀行有辦理借貸需求，為免影響商譽及與銀行間的信用評估，11月25日即將欠款848萬餘元以匯款方式一次繳清，使本案在分案後短短10天內順利全額執行完畢。

士林分署呼籲，民眾如有在法定山坡地申請開發案件，務必遵照「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」規定，於收到各地方政府繳款公文後30天內繳納回饋金，以共同守護台灣珍貴的林木資產，並保育自然環境，避免山坡地因過度開發利用引發各種災害悲劇。（編輯：張銘坤）1111214