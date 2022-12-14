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民眾黨周曉芸提4名金門縣議員當選無效之訴

2022/12/14 12:35（12/14 13:21 更新）
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參選金門縣第8屆第1選區議員失利的民眾黨周曉芸（前）14日到金門地方法院對4名同選區當選議員提起當選無效之訴，盼能端正金門選風。（周曉芸提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月14日
參選金門縣第8屆第1選區議員失利的民眾黨周曉芸（前）14日到金門地方法院對4名同選區當選議員提起當選無效之訴，盼能端正金門選風。（周曉芸提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月14日
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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）參選金門縣第8屆第1選區議員失利的民眾黨周曉芸，今天到金門地方法院對4名同選區當選議員提起當選無效之訴，周曉芸說，不便透露4人名單，但期待此舉能端正金門選風。

周曉芸在地院按鈴申告後接受媒體訪問表示，每到選舉就有賄選傳聞，金門檢調單位也大動作查察、蒐證，現在選舉結束了，大家還在討論。

周曉芸說，選前很多民眾告訴她，如果不用長輩習慣的傳統方式選舉，很難當選；但她和民眾黨其他縣市參選人都秉持乾淨選舉、公開透明和誠實的態度，相信也有其他候選人抱持同樣態度參選。

這次金門縣議員選舉，第1選區共有16人參選，10人當選；周曉芸以1157票排名落選第3。周曉芸表示，提起當選無效之訴是候選人的權益，希望檢調在金門民眾期盼下，彰顯司法公正。

周曉芸說，她瞭解自己遞補的機率不高，最終由哪些參選人遞補，交給司法。

民眾黨金門黨部主委王建順透過新聞稿表示，周曉芸提告不僅代表民眾黨乾淨選舉，也希望透過訴求端正金門選舉風氣。（編輯：唐聲揚）1111214

#周曉芸
#民眾黨
#金門
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