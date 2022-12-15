疑精神不濟 大貨車撞破頭城民宅外壁、駕駛輕傷

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張姓男子15日凌晨駕駛大貨車行經宜蘭縣頭城鎮濱海路一段時，疑因精神不濟衝撞民宅，由於衝撞力道過大，車頭嚴重毀損，民宅外壁被撞破大洞，客廳滿目瘡痍，所幸未釀嚴重人員傷亡。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月15日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）38歲張姓男子今天凌晨0時駕駛大貨車，行經宜蘭縣頭城鎮濱海路一段時，疑精神不濟衝撞民宅，所幸僅輕微擦傷，張男經實施酒測後，沒有酒精反應。

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宜蘭縣政府警察局礁溪分局獲報後，立即派遣警力前往處理，警方抵達後，發現由於衝撞力道過大，車頭嚴重毀損，民宅外壁被撞破大洞，客廳滿目瘡痍，所幸車禍發生當下，屋主已在臥室就寢未在客廳，才未釀成重大傷亡。

至於張男腿部等處受有輕傷，經送醫治療後已無大礙，張男經酒測後，酒測值為0，確切肇事原因尚待警方釐清，礁溪警分局呼籲，民眾若精神狀況不佳應適當休息，避免疲勞駕駛，以維交通安全。（編輯：李錫璋）1111215