30公斤安毒藏3D列印機跨境走私 台美澳警聯手偵破

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（中央社記者劉建邦台北16日電）周姓男子等3人把30公斤安非他命夾藏在3D列印機內，企圖從美國運至澳洲販賣，刑事局與美澳警方合作，在美國的快遞公司攔查毒品，循線在台逮捕周男等2人，另1人發布通緝。

刑事局今天召開記者會，國際刑警科長李泱輯說，澳洲聯邦警署（AFP）長期與刑事局交換跨境運輸毒品案件情資，近期發現33歲周姓男子等人涉嫌運毒，組專案小組偵辦。

刑事局查出，曾因運輸毒品被逮的周姓男子，夥同36歲林姓男子及32歲陳姓男子組運毒集團，周男指派林男赴馬來西亞商討相關細節，再叫在美國的陳男負責處理毒品包裝。

周姓男子在7月間透過門路，以每公斤約新台幣7萬餘元的價格從墨西哥買到30公斤安非他命，再把毒品輾轉移至美國，期間為把毒品送到澳洲販賣，把毒品存藏在3D列印機內，並通知陳男取貨，若毒品順利送至澳洲販售，價格將可翻倍。

刑事局掌握線索後，通報美國國土安全調查署（HSI）攔查，美國警方在當地快遞公司攔查毒品。台灣警方組成專案小組前往新北市逮捕周姓男子，日前發布第2次行動，循線緝獲林姓男子到案。

警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌把2人移送士林地檢署偵辦，並對人在美國的陳姓男子發布通緝。

出席記者會的美國國土安全調查署人員致詞時說，很榮幸能與刑事局和澳洲聯邦警察合作打擊跨境走私大量毒品的犯罪組織，3方的成功合作，展示為保護人群付出的努力，將繼續與外國執法夥伴密切合作，保護邊境及逮捕走私毒品罪犯。（編輯：李錫璋）1111216