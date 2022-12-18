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高雄香蕉碼頭1少年岸邊遊玩落海 尋獲命危

2022/12/18 20:32
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄香蕉碼頭今天傍晚近6時許，驚傳民眾落海意外。一名15歲黃姓少年與同學在岸邊遊玩，不慎失足落海，高市消防單位獲報前往搜救，1個多小時後尋獲，但已呈OHCA狀態。

高雄港務消防隊表示，今天下午5時47分，接獲通報香蕉碼頭旁有一名15歲黃姓少年失足落海，隨即出動蓬萊及二港口分隊，計5車8人前往；同時高雄市消防局也支援前金及鼓山分隊共2車4人及港警出動警艇1艘，共同搜救。

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消防人員在晚上7時34分尋獲黃姓少年，但已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，現場予以實施急救，並於晚上7時47分送到阮綜合醫院急救，院方表示，黃姓少年到院前已無生命跡象；目前已聯繫少年祖母前來。

據了解，黃姓少年是與3名同學共4人一起到碼頭邊遊玩，黃姓少年同學說，黃姓少年曾靠近岸邊，說想看水有多深，結果不慎失足跌落水中；現場民眾在消防人員到場前，有試圖拋擲救生圈救援，但未能成功。（編輯：陳仁華）1111218

#高雄
#高雄市消防局
#高雄港務消防隊
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