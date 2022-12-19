男牽自行車撿回收遭無照駕駛追撞 送醫急救不治

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無照駕駛的劉男，18日晚間在高雄市前鎮區中山三路與光華三路口，疑車速過快未注意前方路況，追撞沿慢車道牽自行車載回收物的66歲張男，張男送醫急救不治。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄市前鎮區中山三路與光華三路口昨晚發生死亡車禍。無照駕駛的劉男，疑車速過快未注意前方路況，追撞沿慢車道牽自行車載回收物的66歲張男，張男送醫急救不治。

高雄市前鎮警分局在昨天晚上7時多獲報，中山三路與光華三路口發生交通事故，派員前往瞭解為劉男沿中山三路南往北慢車道直行時，撞上牽引自行車裝載回收物品，行走於中山三路南向北慢車道的66歲張男，張男送醫急救後因傷勢嚴重，仍宣告不治。

且撞擊當下除張男倒地，車上載運的回收物品也一度起火燃燒，經出動消防車撲滅火勢。

警方今天表示，經調查發現，劉男為無照駕駛，疑車速過快又未注意車前狀況，導致追撞前方張男；但張男牽引自行車時並未緊靠道路右側，自行車也未加裝警示燈光或反光設備，相關肇責，將送由交通大隊分析釐清。（編輯：陳清芳）1111219