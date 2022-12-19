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司法院升級「智慧客服小幫手」 輕鬆查開庭進度

2022/12/19 17:13
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（中央社記者劉世怡台北19日電）司法院今天表示，數位化服務再升級，新版「智慧客服小幫手」試營運，操作界面更友善、便民，更以人工智慧（AI）口語對話方式，讓民眾快速查詢各法院庭期表及開庭進度資訊。

司法院發布新聞稿指出，去年8月首次推出「智慧客服小幫手」，透過文字方式即問即答，24小時協助民眾查詢「書狀範例」與「常見問答」，頗獲好評。

為提升便民服務品質，司法院表示，在分析民眾常見問題及建議後，選出民眾最常查詢的「庭期表」及「開庭進度」項目，改版升級「智慧客服小幫手」功能。

司法院指出，這次進一步升級小幫手人工智慧對話能力（AI Level 2），回應民眾有關各法院庭期表及開庭進度查詢問題。

數位化服務再升級，司法院表示，民眾可用自然口語對話方式詢問，例如下週五新北地院民事庭期、高院下週玄股庭期表、台中高分院刑事開庭進度、三重簡易庭110年重建簡字第15號庭期等，「智慧客服小幫手」可以識別常用的法院名稱、案件類別、股別、案件字號、日期等口語表達。

司法院指出，民眾可到司法院官網（https://www.judicial.gov.tw/），點擊「智慧客服」，或是Google搜尋「司法院智慧客服小幫手」，即可輕鬆查詢。

另外，司法院會根據民眾反應，持續優化回應內容及知識範圍，讓「智慧客服小幫手」回答更多民眾常見問題，提供24小時不間斷的線上問答服務。（編輯：戴光育）1111219

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