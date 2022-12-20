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首頁 / 社會

男大生攀卓社大山墜谷 搜救隊冒低溫助吊掛下山

2022/12/20 18:22
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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）曾姓大學生隨隊攀登干卓萬山、卓社大山卻獨自落後，18日下午在往卓社大山途中墜谷約70公尺，搜救隊員搭直升機冒著低溫入山，救出受困的曾男，今天由直升機吊掛下山送醫。

南投縣消防局救災救護指揮科19日獲報，1支5人登山隊16日從仁愛鄉萬大林道入山，前往干卓萬山、卓社大山，預計19日從武界林道下山，但同團20歲曾姓男子18日下午行經卓社大山東峰往連峰時，摔落邊坡約70公尺，領隊19日上午走上稜線求救，全隊繼續行程。

消防局第二大隊表示，由於事故地點路途遙遠，為爭取搶救時效，申請直升機接駁搜救隊攜帶裝備降落卓社大山西南方平坦安全處，再趕赴曾男墜落處，由於近日山區低溫，入夜氣溫低於攝氏0度，9名山搜成員冒著低溫、危險前往約60度陡坡、深70公尺事故地點。

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第二大隊表示，搜救人員今天上午將曾男搬到稜線，經評估身體傷勢無大礙，接著合力攙扶至直升機吊掛點，並以衛星電話回報卓社大山天氣良好，內政部空中勤務總隊直升機下午從台中清泉崗機場起飛，順利吊掛曾男降落日月潭九龍口停機坪，由消防局救護車送醫。

第二大隊表示，感謝空勤總隊、消防局山搜隊合作圓滿完成任務，同時呼籲，冬季攀登高海拔山區，低溫易造成地面結冰溼滑，通過陡峭、裸露斷崖地形務必注意，以免不慎失足墜谷。（編輯：郭諭儒）1111220

#消防局第二大隊
#卓社大山
#墜谷
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