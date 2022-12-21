更多編輯台推薦新聞：
5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澤倫斯基將訪華府會晤拜登 美再提供20億美元援助
首頁 / 社會

3個月女嬰瘦到皮包骨 母親判刑2年10月定讞

2022/12/21 13:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北21日電）新竹市31歲陳姓女子被控未按時提供3個月的女嬰營養，導致女嬰營養不良，僅有2400公克。最高法院今天依對於未滿18歲之人施以凌虐致重傷罪，判處陳女2年10月定讞。

判決指出，陳女於民國108年7月間生下女兒，在新竹市租屋居住，同年10月13日上午，陳女發覺女兒遭棉被覆蓋口鼻，臉色有異，立即報警送醫急救。醫師診斷女嬰有發紺、呼吸窘迫、體重過輕（2.4公斤，較出生體重輕），因營養不足及腦部缺氧，致有癲癇、軟喉症症狀。

經過長期治療、復健，女嬰直到今年7月7日仍為臥床狀態，無法自行翻身，語言、知覺動作發展遲緩，吞嚥及口腔功能異常。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳女在法院審理時否認有何凌虐幼童致重傷犯行，辯稱她迫於經濟壓力，本人又因營養不良無充足奶水，加上育兒觀念、經驗欠缺，未能提供女兒足夠食物，實非得已，於察覺女兒異狀，立即送醫，並無凌虐幼童犯意。

台灣高等法院認為，陳女雖消極餵食小孩，但見女兒有異狀仍自行抱往警局求助，仍可見愛護之情，依法酌減刑度，依對於未滿18歲之人施以凌虐致重傷罪判刑2年10月。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1111221

#最高法院
#新竹市
#台灣高等法院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族