3個月女嬰瘦到皮包骨 母親判刑2年10月定讞

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（中央社記者林長順台北21日電）新竹市31歲陳姓女子被控未按時提供3個月的女嬰營養，導致女嬰營養不良，僅有2400公克。最高法院今天依對於未滿18歲之人施以凌虐致重傷罪，判處陳女2年10月定讞。

判決指出，陳女於民國108年7月間生下女兒，在新竹市租屋居住，同年10月13日上午，陳女發覺女兒遭棉被覆蓋口鼻，臉色有異，立即報警送醫急救。醫師診斷女嬰有發紺、呼吸窘迫、體重過輕（2.4公斤，較出生體重輕），因營養不足及腦部缺氧，致有癲癇、軟喉症症狀。

經過長期治療、復健，女嬰直到今年7月7日仍為臥床狀態，無法自行翻身，語言、知覺動作發展遲緩，吞嚥及口腔功能異常。

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陳女在法院審理時否認有何凌虐幼童致重傷犯行，辯稱她迫於經濟壓力，本人又因營養不良無充足奶水，加上育兒觀念、經驗欠缺，未能提供女兒足夠食物，實非得已，於察覺女兒異狀，立即送醫，並無凌虐幼童犯意。

台灣高等法院認為，陳女雖消極餵食小孩，但見女兒有異狀仍自行抱往警局求助，仍可見愛護之情，依法酌減刑度，依對於未滿18歲之人施以凌虐致重傷罪判刑2年10月。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1111221