性侵國小女兒 桃園獸父判刑8年4月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北22日電）桃園市一名男子於106年間性侵就讀國小六年級的女兒，並多次撫摸女兒胸部。最高法院今天依對未滿14歲女子犯強制性交罪判刑8年4月，依性騷擾罪判刑6月，得易科罰金定讞。

判決指出，一名擔任送貨司機的男子與妻子、女兒、2名兒子及父母同住於桃園市，男子自民國106年起，多次趁女兒獨自在房間時撫摸女兒胸部、要求女兒對他口交，甚至性侵女兒得逞。

男子在檢方偵辦、法院一審時原本否認犯罪，台灣高等法院審理時才坦承犯行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高院審酌男子身為人父，不思善盡呵護、照顧幼女成長之責，反而對女兒強制猥褻、強制性交、乘機性交，無視女兒的性自主決定權，為滿足一己私慾，罔顧人倫，造成女兒身體、心理創傷與陰影。

高院依對未滿14歲女子犯強制性交罪、對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、成年人故意對兒童犯乘機性交罪判處男子應執行有期徒刑8年4月；依成年人故意對少年犯性騷擾罪判刑6月，得易科罰金。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1111222