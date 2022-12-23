台中大甲透天厝火警 波及3棟緊鄰建物

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台中市大甲區一處透天厝23日下午發生火警，消防局獲報出動人車前往救援，到場發現現場為3樓連棟透天厝，一樓建物已全面燃燒，火勢相當猛烈。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月23日

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市大甲區經國路一處透天厝今天下午發生火警，火勢延燒緊鄰的3棟建物，消防局派員救援，屋內無人受困，確切起火原因，有待消防人員調查釐清。

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台中市大甲區經國路一處透天厝下午1時許發生火警，台中市消防局接獲民眾報案，派遣大甲等4個分隊，出動11輛消防車、1輛救護車及48名消防、義消人員救援。消防人員發現，現場為3樓連棟透天厝，一樓建物已全面燃燒。

警方調查，火勢猛烈波及緊鄰的3棟建物，鄰居發現後報警，正好屋主外出、屋內無人員受困，火勢在30分鐘內撲滅，詳細起火原因有待調查釐清。（編輯：郭諭儒）1111223