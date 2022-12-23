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岡山男持鐮刀砍傷姪子 遭警開15槍制止送醫不治

2022/12/23 22:19（12/23 22:51 更新）
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高雄市岡山區一處民宅23日晚間傳出槍響，蔡姓男子疑和家人討論如何處理家產時發生糾紛，竟持鐮刀攻擊，2名員警獲報到場連開15槍制止，蔡男身上多處中彈，送醫不治。（高市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月23日
高雄市岡山區一處民宅23日晚間傳出槍響，蔡姓男子疑和家人討論如何處理家產時發生糾紛，竟持鐮刀攻擊，2名員警獲報到場連開15槍制止，蔡男身上多處中彈，送醫不治。（高市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月23日
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄岡山一間民宅今天晚間發生槍響，蔡姓男子疑和家人討論處理家產時起糾紛，持鐮刀攻擊姪子頭部。2名員警連開15槍制止他，蔡男送醫搶救不治，姪子送醫暫無生命危險。

高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所晚間8時許獲報，前往大遼四路一處民宅處理家庭糾紛案，但員警到場時，情緒失控的64歲蔡男竟不聽勸阻，2名員警對其腿部開槍射擊，共射擊15發，造成他腹部中1彈、腋下1彈、雙腿3彈，員警並未受傷。

警方調查，蔡男晚間疑因在和家人討論如何處理一筆家產過程中起糾紛，不料他卻拿出鐮刀朝43歲姪子頭部攻擊，且在員警到場後仍不聽勸，還想繼續砍人。他在中彈後經送往高雄義大醫院急救仍宣告不治，其姪子目前暫無生命危險。

岡山分局經檢視員警密錄器影像後，確認員警為防止民眾生命遭受危害，大膽、正確使用警械。（編輯：郭諭儒）1111223

#高雄義大醫院
#岡山
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