寒流來襲 新北2天17人內科OCHA送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

寒流報到，新北市藥師公會公益事務促進委員會24日表示，熱心藥師集資購買大量暖暖包，分贈台灣天主教安老院內長者們，也讓安老院修女感謝這份寒冬送暖的愛心。（新北藥師公會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）寒流來襲，氣溫直直落，新北市消防局統計，23日至今晚8時共17人內科OCHA（到院前心肺功能停止）送醫，目前救回6人恢復生命跡象。

寒流來襲，全台溫度明顯下降，越晚越冷。新北市府消防局今晚統計內科OHCA（到院前心肺功能停止）件數，23日零時至深夜12時，共6男3女有9人送醫，年齡介於40餘歲至80餘歲，送醫救回2人。

新北消防局說，24日零時至今晚8時，共4男4女有8人內科OCHA送醫，年齡介於30餘歲至80餘歲，目前救回4人。其中，今天上午7時許，汐止區新台五路40多歲男子，戴著安全帽，趴在戶外機車旁，內科OHCA，送往汐止國泰醫院仍不治。

消防局提醒民眾，早晚氣溫更低，要注意保暖，高齡者與及心血管疾病患者，不要頻繁進出溫差太大場所，應規律服藥、避免早晚外出運動。

新北市藥師公會公益委員會主委吳明慧今晚表示，寒流來襲，委員會號召並獲響應，集資購買16箱暖暖包，分送給新北市八里安老院長輩，並聯絡社會局協助送給新北市街友們。

吳明慧表示，今晚在板橋國小後門公館街分送暖暖包給街友，發現社會充滿暖暖愛心，有民眾擔心寒流中，街友受凍與挨餓，也在現場分送麵包、包子饅頭等熱食，充滿寒天送暖溫馨。（編輯：方沛清）1111224

新北市藥師公會公益事務促進委員會號召藥師集資購買暖暖包分贈街友及社福單位等，24日晚間發放時，一旁還有許多愛心人士也在寒冬中為街友們準備便當等熱食。（新北藥師公會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月24日

新北市藥師公會公益事務促進委員會24日表示，熱心藥師集資購買大量暖暖包，在寒冬夜裡分贈街友，此外也有許多愛心人士也準備熱食發送，讓人感受人間處處有溫情。（新北藥師公會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月24日