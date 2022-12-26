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台南柳營兩車疑對撞 8人輕重傷送醫

2022/12/26 12:02（12/26 12:46 更新）
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台南市柳營區中山東路26日凌晨發生一起自小客車與休旅車碰撞事故，兩車車頭受損嚴重。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月26日
台南市柳營區中山東路26日凌晨發生一起自小客車與休旅車碰撞事故，兩車車頭受損嚴重。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市柳營區中山東路今天凌晨發生一起自小客車與休旅車疑似對撞事故，共8人分受輕重傷送醫，其中3人有骨折等較嚴重傷勢，事故原因由警方釐清中。

台南市政府消防局在凌晨1時37分接獲報案後，出動6部各式車輛、警消13人前往救援，抵達現場後發現休旅車上6人與自小客車上2人都受傷，陸續安排救護車送往醫院。

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警消人員現場初步了解，黃姓男子駕駛自小客車搭載1名女子由東向西行駛，與對向由吳姓女子駕駛、搭載另2名成人、3名孩童的休旅車發生碰撞，兩車車頭受損嚴重，黃男一度受困駕駛座，由消防人員協助脫困送醫。

警消檢傷發現，黃男與休旅車上1名成年女性、1名7歲女童有疑骨折等傷勢較為嚴重，8名傷者都由救護車送往柳營奇美醫院治療，事故原因正由警方進一步釐清。（編輯：孫承武）1111226

#台南市消防局
#台南柳營
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