行刑式狙殺仇家案二審 男子仍遭重判22年

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（中央社記者劉世怡台北28日電）宜蘭劉姓男子去年以行刑式開槍狙殺羅姓男子致死、羅男友人受傷。一審判劉男有期徒刑22年。劉男提上訴希望與死者家屬和解求輕判，二審今天審酌未達成和解等，仍判劉男22年。

判決指出，劉男與羅男有債務糾葛，劉男於民國110年10月19日凌晨駕車尾隨羅男駕駛的自小客車，在宜蘭市縣民大道2段與環市東路製作假車禍，待羅男下車查看期間，多次近距離朝羅男開槍。羅男頭部中槍後傷重死亡，坐在乘客座的吳姓男子也受到槍傷，劉男犯案後向警方自首。

一審依殺人等罪判劉男應執行22年徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理期間，劉男表示希望與死者家屬談和解，並請求法官輕判。

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二審今天考量，劉男之前因非法持有改造手槍經論罪科刑並受緩刑宣告，卻於緩刑期間內不知悔改，明知槍彈具有強大殺傷力，遇有糾紛，不思理性解決，攜帶槍彈伺機殺人，嚴重破壞社會安寧及秩序，造成吳男受傷及羅男死亡。

二審指出，劉男迄今未與羅男的家屬達成和解，賠償損害，應予嚴懲，原判決量刑妥適，今天駁回上訴，仍判劉男22年徒刑，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1111228