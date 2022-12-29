騙林百里妻子投資未經許可境外基金 女子判刑12年

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（中央社記者林長順台北29日電）朱姓女子涉嫌招攬廣達董事長林百里何姓妻子等投資未經許可境外基金，何女先後投資人民幣420萬元、100萬美元。台北地院今天依違反銀行法判處朱女12年，另判刑4月得易科罰金。

檢方調查，朱女為多家境外公司負責人，並為一家香港證券公司董事及在台聯絡人，這家證券公司為開曼群島AXIS基金的基金管理人，朱女等人涉嫌在台販售未經金管會許可的AXIS基金。

檢方統計，朱女等人於民國102年11月至104年6月間總計招攬投資金額新台幣逾億元，朱女獲取佣金新台幣29萬餘元；105年1月至109年間，朱女等人招攬新台幣3億7089萬餘元，朱女除了支付投資人配息、贖回款項，並將481萬餘美元匯到自己公司帳戶，供自己使用。

其中，朱女於103年9、10月間，經友人介紹認識何女，並經媒體得知何女持有廣達集團高額股份，財力頗豐，朱女伺機親近、關心何女，向何女推銷AXIS基金，還邀約何女到香港參觀辦公室，何女因而以人民幣420萬元（約新台幣1861萬元）申購AXIS基金。

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檢方查出，朱女於104年間得知AXIS基金運作有異，她的證券公司不願繼續擔任基金管理人，但因為自己財務狀況不佳，仍對外招募投資人投資，包括邀何女申購100萬美元（約新台幣2989萬元）得逞，其中75萬美元匯到自己公司帳戶內。

台北地檢署今年7月間依違反證券投資信託及顧問法、銀行法、刑法詐欺、偽造文書等罪，起訴朱女等3人，並建請法院對朱女從重量刑。（編輯：張銘坤）1111229