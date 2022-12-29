北市公車撞行人意外 男子頭部重傷命危送醫

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北29日電）台北市信義路5段路口今晚發生一起公車撞行人意外，警方初步調查，公車經路口時，忽然發現男子穿越馬路，來不及煞車肇事，傷者送醫前無呼吸心跳，車禍原因待釐清。

台北市消防局約晚間7時許獲報，信義路5段與基隆路交叉路口發生一起車禍，派員到場發現，一名男子躺臥地上，立即把傷者送醫，約40歲男子送醫前已無呼吸心跳，傷勢集中在頭部。

警方初步調查，公車司機行經信義路5段，東往西方向，在直行走公車專用道，與一名行人發生碰撞，導致行人受傷，傷勢集中頭部，因傷者身上沒相關證件，身分仍待釐清，司機酒測值為0。

首都客運劉姓公車司機向警方表示，行經路口時忽然發現這名男子突然穿越馬路，發現男子時、已來不及停車閃避。詳細肇事原因，仍待警方調查、釐清。

首都客運協理張世峰指出，據了解是行人違規穿越馬路、從另一台公車後面竄出來，司機幾乎沒有反應時間。現在是在醫院了解傷者狀況。

北市公運處則表示，現在有補助公車業者在車上裝先進駕駛輔助系統（ADAS），預計民國114年會全部裝完北市公車約3500台，會有視角盲點或碰撞警示，提升行車安全。

台中市日前才發生公車撞死行人意外，一名李姓女子與伊拉克籍丈夫推著坐嬰兒車的1歲兒子過馬路，27日晚間行經台中市北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，李女與兒子送醫不治，伊拉克籍丈夫則受輕傷。（編輯：李亨山）1111229