台中公車司機撞死母子下跪道歉 10萬元交保

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市一輛公車昨晚撞死一對走在斑馬線上的母子，陳姓司機今天下跪向家屬道歉，全案由檢方相驗後，裁定司機以10萬元交保。

台中市李姓女子與季姓外籍丈夫昨晚11時多推著坐嬰兒車的1歲兒子過馬路時，遭左轉公車撞擊，母子2人送醫不治，現場嬰兒推車碎一地，死裡逃生的丈夫今天悲痛表示，司機速度真的很快。

台中市警察局第二分局調查指出，這起車禍發生於27日晚上11時15分許，豐原客運公車司機陳男（58年次）駕駛大客車，沿學士路由五權路往育德路方向行駛，於英才路左轉往中清路一段方向時，撞擊正走在斑馬線的季男（79年次、伊拉克籍）、李女（81年次）與乘坐嬰兒推車的李姓男童（110年次），李女與男童送醫不治。

肇事的陳姓司機表示，心情很複雜，也感到很抱歉，全案都交由檢察官調查處理。檢方前往醫院檢驗後，裁定陳姓司機以10萬元交保，而司機也到醫院向家屬下跪磕頭道歉。

從北部趕到台中的李女的父親也忍不住崩潰痛哭說，昨晚8時多才與女兒聯絡，當時女兒還告訴他想要開一家藥膏工廠，沒想到願望還未實現，已經天人永隔，還把小孫子也帶走。（編輯：吳協昌）1111228