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不滿胞姊遭男室友騷擾 弟持棒打死人判10年定讞

2022/12/30 11:35
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（中央社記者林長順台北30日電）新北市新店區林姓女子自稱受到吳姓男室友言語騷擾，向胞弟及前男友抱怨。林姓胞弟等人持棍棒攻擊吳男，導致吳男6天後不治。最高法院今天依傷害致死罪判林男10年徒刑定讞。

判決指出，林女與前夫及吳男同住在新店某社區大樓內，林女離婚後，前夫搬出住處，只剩林女及吳男2人同住。去年4月5日深夜，吳男涉以LINE傳性騷擾訊息給林女。林女打電話告知前夫，但前夫不相信，她轉而向人在中國的前男友及胞弟求援。

判決表示，林女的前男友得知後，隔海指揮人在台灣的劉姓、范姓男子帶著2名少年前往吳男住處處理，林女的胞弟林男也帶著楊姓、李姓友人到達現場，4月6日凌晨眾人持鐵棒及棒球棍毆打正在睡覺的吳男到重傷倒地，送醫6天後不治。

林女事後報警、叫救護車，還向警方誆稱她收到吳男不雅訊息後要對方搬家，吳男突然抓狂用頭撞牆壁而倒地不起。吳男死亡後，劉男等人還一度要少年扛罪遭拒，最後由林女的胞弟出面投案，表示是他一人所為。但在檢警深入追查下，案件才真相大白。

台北地檢署依殺人罪起訴林姓姊弟及劉姓、范姓、楊姓、李姓4名同夥。台北地方法院依傷害致死罪判處林男10年徒刑，林女被判有期徒刑7年4月，同案李姓、楊姓、范姓、劉姓被告，則分別被判7年10月、7年2月、9年6月、4年徒刑。

台灣高等法院今年7月間駁回上訴。林男等人提起上訴。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：謝雅竹）1111230

#最高法院
#台北地檢署
#台灣高等法院
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