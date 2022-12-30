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基層警憂新勤休規定恐排空班 警政署：誤解加強宣導

2022/12/30 18:43
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（中央社記者劉建邦台北30日電）警政署今天表示，有基層警員反映，新訂定勤休規定，恐讓勤務編排發生空班1小時疑慮，這是誤解，已要求相關單位加強宣導說明。

警政署發布新聞資料指出，因應釋字785號解釋案，訂定新勤休規定，以1段式勤務為原則，警員勤務間在指定地點待命休息，均納入服勤時間。

警政署表示，有部分基層員警近日反映，勤務編排可能有空班1小時等狀況，純屬誤解，已要求各業管單位加強宣導說明。

警政署指出，釋字785號解釋案，公務員服務法第12條修正案明年1月1日施行，因應符合規定及員警實際服勤需求，研擬「警察機關輪班輪休人員勤休實施要點」草案時，已考量外勤員警勤務特性。

警政署表示，為避免員警因須強制擔服2段式服勤，修訂勤休實施要點為「前項休息時間，服勤人員如於指定處所待命無法自行運用，視為服勤時數」，獲內政部支持與核定。

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警政署指出，已要求各警察機關在勤務編排，以1段式服勤方式為原則，而勤務分配表編排在所或在隊待命，讓員警能適度休息，藉此調節體力，考量員警在指定處所待命，仍受指揮監督，應計入服勤時數，不會造成空班，而延長辦公時數。

警政署表示，新勤休規定施行後，各警察機關應推動合理勤務時數編排，並嚴格審查勤務編排，檢討執勤人力調度情形，隨時滾動檢討改善，盼能共同建立兼顧健康權及治安需求的警察勤務制度。（編輯：方沛清）1111230

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