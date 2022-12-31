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恆春驚見「移動小木屋」 警方告發最高可罰1.8萬

2022/12/31 15:41（12/31 16:10 更新）
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一輛載運小木屋的拖板車日前行駛在屏東縣恆春鎮路上，影片在網路流傳，網友戲稱是「霍爾的移動城堡」，經警方檢視影片，認已違反道路交通管理處罰條例，最高可處新台幣1萬8000元。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月31日
一輛載運小木屋的拖板車日前行駛在屏東縣恆春鎮路上，影片在網路流傳，網友戲稱是「霍爾的移動城堡」，經警方檢視影片，認已違反道路交通管理處罰條例，最高可處新台幣1萬8000元。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月31日
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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）日前一輛拖板車載運小木屋行駛在屏東恆春鎮上，影片在網路流傳，網友戲稱「霍爾的移動城堡」，經警方檢視影片，認已違反道路交通管理處罰條例，最高可裁處1萬8000元。

網路一段48秒的影片，可看見房屋在移動，隨著視線越來越近，這才發現是一輛拖板車載著一棟房子，房屋相當完整，有大門、窗戶的日式房屋，讓民眾驚呼「霍爾的移動城堡。」此舉也引來警方關注。

屏東縣政府警察局恆春分局第四組長陳憲峰今天接受媒體聯訪指出，檢視影片發現地點在恆春鎮台26線上，拖板車載運的小木屋寬度已超出車身，違反道路交通管理處罰條例第29條，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

陳憲峰表示，貨車整體裝載物品超長、超高、超寬、超重，應依規定向車籍所在地公路監理機關申請臨時通行證，以免造成危險。（編輯：謝雅竹）1111231

#屏東
#道路交通管理處罰條例
#恆春分局
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