跨年夜 停國道路肩看煙火最高罰6000元

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交通部長王國材（左）31日視察高速公路局北區交控中心，受訪時表示，今年元旦連假比起往年，整體高速公路交通流量少了4%；可能是天氣影響，以及國曆新年與春節時間相近，長途旅客減少，元旦連假以觀光旅次為主。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月31日

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）交通部長王國材今天指出，國道駕駛人勿占用國1汐五高架、國10仁武路段等路肩觀賞跨年煙火秀。高速公路局表示，違者可處以新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

王國材下午視察位於新北市泰山區的高速公路局北區交控中心，聽取相關簡報與慰問值勤人員辛勞。

他接受媒體聯訪時表示，截至目前，元旦連假比起往年整體高速公路交通流量少了4%；可能是天氣影響，以及國曆新年與春節時間相近，長途旅客減少，元旦連假以觀光旅次為主。

王國材說，傳統西濱台61線、台9線都是國道的替代道路，高公局也在重要交通路口裝設資訊標示紓解分流，讓替代道路發揮功效。

他呼籲，今天晚上參加跨年活動的民眾在跨完年後，不要疲勞駕駛。以往有許多駕駛人行經國道1號汐止五股高架道路就將車輛停在路肩觀賞台北101煙火秀，或在國道10號仁武段欣賞高雄義大世界跨年煙火秀，希望民眾到現場觀看，不要停在高速公路路肩觀賞，確保安全。

高速公路局交通管理組交通運作科長蔡明哲接受媒體聯訪表示，元旦連續假期的整體交通仍以旅遊車潮為主，截至今天下午1時為止，國5車流量有稍微增加，但在控管下，維持一定車速；目前國道交通路況除新竹路段湖口呈現壅塞，其餘都算是正常。

蔡明哲提醒用路人，跨完年務必不要疲勞駕駛，各地跨年煙火秀施放時，如果駕駛人違規占用車道，公路警察將會依照違反道路交通管理處罰條例執行驅離與處罰，避免駐足路肩觀賞煙火，影響行車安全。

蔡明哲說，預估元旦（1月1日）整體國道交通流量仍以北返車潮為主，壅塞時段以當天下午為主，會至當天晚間8時才慢慢紓解。

至於壅塞路段，蔡明哲表示，多在國1彰化、台中、新竹以北上路段，國3南投、桃園北向路段。提醒用路人在當天中午或隔日（2日）出發，並多利用替代道路。（編輯：戴光育）1111231