台中透天住宅火警延燒多戶 1男子受傷送醫

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台中市東區一處透天住宅3日下午發生火警，消防人員獲報前往布水線救援，並在屋內救出一名男子，全身多處燒燙傷送醫，火勢造成周邊5戶延燒。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月3日

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市東區一處透天住宅今天下午發生火警，消防局獲報趕往處理，並在屋內救出一名男子，全身多處燒燙傷送醫，火警造成周邊5戶延燒，起火原因待調查釐清。

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台中市政府消防局今天發布新聞訊息表示，下午1時18分獲報，東區大振街160巷住宅發生火警，派遣東英、信義及國光等分隊，出動消防車7輛、救護車1輛與消防人員27名前往搶救。

消防人員表示，火警現場為一棟2層樓水泥、3樓鐵皮加蓋透天建築，3樓起火燃燒，且已延燒周邊5戶住宅，經消防局布署水線搶救，在其中一戶救出年約60多歲的男子，無意識全身多處燒燙傷送醫，警消仍在現場處理火勢，起火原因待調查釐清。（編輯：郭諭儒）1120103