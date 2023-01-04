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蕭景田涉賄選800萬元交保 士檢：研議提出抗告

2023/1/4 11:31（1/4 11:51 更新）
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（中央社記者蕭博文台北4日電）國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長，經檢方通緝後昨天主動到案遭聲押禁見，法官諭知800萬元交保。士林地檢署今天表示，正研議提出抗告。

士檢表示，針對法官的交保裁定，承辦檢察官正詳細審酌對案件偵辦的影響，及裁定理由的合法、妥適性。

檢調獲報，蕭景田、國民黨新科台北市議員林杏兒的曾姓樁腳為求林杏兒順利當選，以1萬元、6000元不等代價，要求選區內多名里長候選人支持林杏兒並幫忙拉票，林杏兒於去年12月2日經公告當選。

士檢去年12月21日指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索蕭景田住居所等處，約詢曾男及里長候選人共33人；曾男訊後以5萬元交保，林杏兒則於去年12月28日以證人身分到案說明，訊後請回。

由於蕭景田在檢調發動搜索當天即行蹤不明，經查為調查局前往彰化住處搜索時，翻越後牆逃匿，檢察官先對蕭景田發布通緝並限制出境、出海，去年12月30日則向士林地方法院對林杏兒提起當選無效之訴。

蕭景田昨天主動到案，檢察官訊問後，以犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證或滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

法官訊問後認為，蕭景田涉犯選罷法行賄罪嫌重大，經地檢署發布通緝自行到案，但先前調查局人員前往住處搜索時，直接由後牆翻越離開而刻意躲避，不願面對偵查，仍有事實足認有逃亡之虞，有羈押原因，但尚無羈押必要，准以新台幣800萬元具保。（編輯：李亨山）1120104

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