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未婚女網咖產子 檢警5日解剖男嬰釐清死因

2023/1/4 14:59
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市潘姓女子3日凌晨在一家網咖生下男嬰後，將遺體塞入垃圾袋，檢警初步認定男嬰遭潘女殺害，潘女戒護就醫今天中午出院，檢方預計明天解剖男嬰釐清死因。

24歲潘姓女子未婚，3日凌晨在網咖包廂內產下一名男嬰，她將男嬰遺體與胎盤、臍帶裝入塑膠袋，因身體不適打電話給友人，潘女友人到場發現男嬰死亡，勸說潘女打電話報案。

據了解，潘女從事八大行業，死亡的男嬰為她所產第二胎，第一胎已透過合法管道出養給其他家庭，她近日多以網咖為家，疑因網咖內的客人都會帶著耳機使用電腦，以至於潘女在包廂內產子，第一時間未被人發現。

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台中市第一警察分局繼中派出所獲報後，派員前往現場處理，警方在潘女的背包內，發現裝有男嬰遺體的塑膠袋，員警並通報救護車到場將潘女送醫。全案將朝殺嬰罪嫌方向偵辦。潘女在今天中午出院，檢警安排明天中午解剖男嬰。

社會局也發布訊息指出，女子一家沒有領取相關的福利補助，後續將協助嬰兒的喪葬事宜，也會評估家庭的經濟狀況及女子未來的生活規劃。（編輯：卞金峰）1120104

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