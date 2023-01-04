竹市警清源專案2.0 查獲槍械改造及毒品分裝場所

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新竹市警察局4日表示，民國111年12月起推動「清源專案2.0」，接連破獲槍械改造場所、詐欺機房及毒品分裝廠各1處，查扣大批贓證物。圖為所查扣槍械。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月4日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市警察局今天表示，去年12月起推動「清源專案2.0」，接連破獲槍械改造場所、詐欺機房及毒品分裝廠各1處，警方已成立「掃黑專責隊」，持續將不法份子繩之以法。

新竹市警察局今天發新聞稿表示，「清源專案2.0」加強社區警政推動，去年12月起陸續接獲網絡通報，指新竹地區疑似有槍枝改造工廠、詐騙機房及毒品分裝廠，立即成立專案小組跟監蒐證。

警方表示，去年12月22日警方在林姓犯嫌家中查獲槍械改造場所，起獲罕見美式迷你衝鋒槍1把、非制式手槍1把、各式子彈18顆、切割機及電鑽等改造工具1批，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，去年12月27日再出動大批警力偵破假檢警詐騙話務機房，當場查獲集團成員盧姓男子等9人，查扣詐騙使用的手機24隻、筆記型電腦4台、詐騙筆記及帳冊等物，全案依詐欺罪、違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。

警方表示，1月2日在易姓男子所經營的營業場所查獲大量毒品及分裝物品，計有安非他命7.22公克及大麻735公克，全案調查後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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警方統計，為守護民眾財產安全，減少治安事件發生，去年12月執行威力掃蕩工作，已查獲通緝犯25人、毒品案35人、詐欺案76人、竊盜案45人、人口販運案2人及槍砲案4人，將持續將強執法量能，布線查緝不法。

新竹市警察局長郭士傑於稿中表示，鑒於近期發生詐欺集團非法囚禁、凌虐之人口販運案件，因此今年加強重要節日安全維護工作，以「清樓打詐、安居緝毒」為首要任務，警察局已成立「掃黑專責隊」，要將不法份子繩之以法。（編輯：李錫璋）1120104