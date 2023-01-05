台中2宮廟香爐遭丟生雞頭、雞肉 警方循線追捕

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台中市神岡區順濟宮2樓觀音爐5日下午遭人丟入生雞頭，一旁的八仙寺天公爐也被放入臭生雞肉，廟方人員發現後報警，警方已調閱監視器循線追查中。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市神岡區順濟宮二樓觀音爐，今天下午遭人丟入生雞頭，一旁的八仙寺天公爐也被放入臭生雞肉，廟方緊急報案，警方調閱監視器以車號追人，依公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。

台南多家廟宇日前遭人丟生雞肉，台中市神岡區順濟宮、八仙寺今天下午也遭人丟雞頭、臭生雞肉。八仙寺主委張榮壹接受媒體訪問表示，一名男子下午3時在廟裡的天公爐前鬼鬼祟祟，男子離去後，廟方人員上前檢視，結果發現天公爐中有一包發臭的雞肉。

廟方人員隨即告知一旁的順濟宮也要注意，順濟宮也在二樓的觀音爐裡面發現生雞頭，順濟宮人員隨即報案。

神岡分駐所表示，調閱監視器，發現長髮及肩的男子涉有重嫌，將透過監視器以車號追人，查獲涉案人的交通工具則以此辦理，目前依照刑法公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。（編輯：謝雅竹）1120105