南警掃蕩善化暴力犯罪集團 逮角頭等8人送辦

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台南市善化警分局6日掃蕩善化區角頭李姓男子及旗下暴力犯罪集團，兵分多路分持拘票逮捕李男等8人到案，訊後依組織犯罪條例、妨害自由、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送檢方偵辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月6日

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市警局善化分局今天掃蕩善化區角頭李姓男子及旗下暴力犯罪集團，一舉逮捕8人送辦。

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台南市警局善化分局警員今天告訴中央社記者，警方去年3月起陸續接獲民眾報案指稱，善化區勢力新角頭26歲李男率旗下暴力犯罪集團，四處流竄、吸收成員，且以暴力介入宮廟活動，多次聚眾滋事鬥毆、毀損車輛，氣焰囂張。

警方成立專案小組偵蒐後，今天出動40名警力，兵分多路分持拘票逮捕李男及旗下幫派成員共8人到案，訊後依組織犯罪條例、妨害自由、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1120106