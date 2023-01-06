更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

南警掃蕩善化暴力犯罪集團 逮角頭等8人送辦

2023/1/6 17:05（1/6 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市善化警分局6日掃蕩善化區角頭李姓男子及旗下暴力犯罪集團，兵分多路分持拘票逮捕李男等8人到案，訊後依組織犯罪條例、妨害自由、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送檢方偵辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月6日
台南市善化警分局6日掃蕩善化區角頭李姓男子及旗下暴力犯罪集團，兵分多路分持拘票逮捕李男等8人到案，訊後依組織犯罪條例、妨害自由、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送檢方偵辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市警局善化分局今天掃蕩善化區角頭李姓男子及旗下暴力犯罪集團，一舉逮捕8人送辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市警局善化分局警員今天告訴中央社記者，警方去年3月起陸續接獲民眾報案指稱，善化區勢力新角頭26歲李男率旗下暴力犯罪集團，四處流竄、吸收成員，且以暴力介入宮廟活動，多次聚眾滋事鬥毆、毀損車輛，氣焰囂張。

警方成立專案小組偵蒐後，今天出動40名警力，兵分多路分持拘票逮捕李男及旗下幫派成員共8人到案，訊後依組織犯罪條例、妨害自由、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1120106

#台南市警局善化分局
#台南地檢署
#暴力犯罪集團
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族