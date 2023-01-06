法鼓山除夕撞鐘1/21登場 睽違兩年邀民眾現場參與

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（中央社記者高華謙新北6日電）法鼓山將在1月21日除夕夜舉辦撞鐘跨年活動，這也是睽違兩年再度邀民眾現場參與，因應COVID-19疫情，撞鐘時以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管，晚間8時30分開放入場。

法鼓山每年農曆春節都會舉行除夕撞鐘祈福活動，讓全球唯一採青銅鐫鑄經中之王的法華梵鐘，在除夕晚間為人間的平安自在揚起108響。

法鼓山今天發布新聞稿表示，今年除夕撞鐘將於1月21日晚間9時登場，過去兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）改採線上直播，如今睽違兩年再度邀民眾現場參與。

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法鼓山說，活動無須報名，將致贈限定祝福手環，撞鐘時會以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管；也鼓勵民眾收看直播。

法鼓山表示，除夕撞鐘前，園區大殿從晚間7時30分到8時30分有辭歲彌陀普佛法會，歡迎民眾以清淨喜悅的身心，同在佛前送舊迎新。而撞鐘後，還可至祈願觀音殿寫祈願卡，為長輩親友平安祈福。詳細內容請上活動網站查詢（https://newyearbell.ddm.org.tw/）。（編輯：張銘坤）1120106