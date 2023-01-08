台南議員黃麗招收押 正副議長涉賄選案已押4人

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉涉賄選案，向台南地院聲押市議員李文俊與黃麗招，南院今天下午裁定黃麗招收押禁見，李文俊因法官認為證據不足當庭釋放，南檢將提抗告。

台南地方法院新聞稿指出，被告黃女雖否認涉案，但檢察官羈押聲請書所載證物可證明此案已有具體事證存在，足使一般人相信被告就此次正副議長選舉，涉犯公職人員選舉罷免法第100條第1項，共同於直轄市議會議長選舉，對有投票權人行求罪，嫌疑重大。

台南地院指出，黃女所述與證人及同案被告有歧異，且黃女與共犯利害關係一致，有互相配合不實陳述的動機及可能，有事實足認有串證、滅證之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

台南地院指出，被告李男否認犯行，且依檢察官羈押聲請書提出證據，尚無法認定有何共同行求賄賂他人犯意聯絡及行為分擔，不符羈押要件，應予駁回，並將被告釋放。

李文俊獲釋後在律師陪同下，從台南地方法院其他通道離開，並未經過一般辦理交保地點的側門，沒有接受媒體訪問。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍獲知裁定結果後發布訊息表示，南檢將在收到裁定書後針對李文俊部分提出抗告。

南檢偵辦台南市議會正副議長涉嫌賄選案，於1月3日搜索議長邱莉莉、副議長林志展，及李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招等4名市議員住處或服務處，及相關涉案人前民進黨中執委郭再欽、李文俊友人黃姓女子、南市區漁會理事長林士傑、楊姓男子、李鎮國的妻子高姓女子等人住處。

3日當天僅林士傑未到案，其餘涉案人經檢察官訊問後，正、副議長及市議員等人交保新台幣10萬至50萬元不等金額，並向台南地院聲請羈押郭再欽及楊男，法官於4日晚間裁定郭再欽羈押禁見，楊男請回。

針對楊男涉案部分，南檢於5日補強證據後向法院提起抗告，台南高分院裁定撤銷原裁定，發回台南地院，預定明天開庭訊問。

南檢並於5日再次傳喚李鎮國夫妻及黃女等3人，檢察官訊問後認為黃女所述避重就輕，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見獲准。

林士傑於6日上午由律師陪同到案，檢察官於當天下午再傳喚李文俊、黃麗招到案說明，訊後都向法院聲請羈押禁見，台南地院昨天深夜裁定林士傑羈押禁見，今天再裁定黃麗招羈押禁見、李文俊當庭釋放。

目前全案11名被告中，郭再欽、李文俊的友人黃姓女子、林士傑、黃麗招等4人先後被收押禁見。（編輯：謝雅竹）1120108