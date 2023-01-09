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分裝場藏身摩鐵 宜蘭警查獲市價約2250萬元毒品

2023/1/9 16:02（1/9 16:36 更新）
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宜蘭礁溪警方7日查獲藏身汽車旅館的毒品分裝場及私人招待所，起出13.3公斤、市價共約新台幣2250萬元毒品，並將楊姓及王姓毒販帶回偵辦。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月9日
宜蘭礁溪警方7日查獲藏身汽車旅館的毒品分裝場及私人招待所，起出13.3公斤、市價共約新台幣2250萬元毒品，並將楊姓及王姓毒販帶回偵辦。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月9日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）宜蘭礁溪警方日前查獲藏身汽車旅館的毒品分裝場及私人招待所，起出13.3公斤、市價共約新台幣2250萬元毒品，2名毒販涉嫌將毒品賣客人吸食助興，全案送辦。

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宜蘭縣政府警察局礁溪分局表示，為加強治安平穩，分局7日持搜索票與專案小組強力攻堅及搜索縣內一家汽車旅館，查獲二級毒品安非他命粉末，重約9公斤，市價約1500萬元；三級毒品卡西酮及俗稱一粒眠的FM2粉末，重約4.3公斤，市價約750萬元，並將楊姓及王姓毒販帶回偵辦。

警方調查，毒販把租來的汽車旅館內客房，改裝成私人招待所，經營視聽伴唱包廂，汽車旅館部分空間作為毒品分裝場，提供毒品給不特定客人吸食助興，全案依毒品危害防制條例，移送宜蘭地方檢察署偵辦，並持續追查毒品上游。（編輯：李錫璋）1120109

#宜蘭地方檢察署
#毒品危害防制條例
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