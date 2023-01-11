智慧XR警勤訓練上線 警政署：促提升員警應變力

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「智慧XR警勤訓練」系統於2022年底完成建置，警政署11日表示，這套系統能客製化幫助前線執勤員警，建立面對各種犯罪現場的空間臨場感，深刻體驗面對真實犯罪現場所需的技巧、知識與各項警用應勤裝備的使用時機，以提升未來面對危機處理的應變能力。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月11日

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）耗時逾2年的「智慧XR警勤訓練」系統於去年底完成建置，警政署今天說，這是全國首套專為第一線執勤員警客製化的VR虛擬實境訓練場所，可深刻體驗面對真實犯罪現場所需技巧。

警政署今天發布新聞稿表示，費時2年多且編列新台幣4505萬元經費，運用科技打造嶄新的訓練模式，首創國內應用VR虛擬實境技術，於去年12月底完成建置「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統。

有別於過往固定訓練模式，警政署說，這套系統更能客製化幫助前線執勤員警，建立面對各種犯罪現場的空間臨場感，深刻體驗面對真實犯罪現場所需的技巧、知識與各項警用應勤裝備的使用時機，以提升未來面對危機處理的應變能力。

警政署指出，員警只要戴上空間定位感測功能VR頭盔，就能進入各種執勤場域的虛擬空間，包含KTV包廂、大廳、火車車廂、捷運站及臨檢路口等，擬真效果與沉浸式體驗，彷彿置身實際執勤現場，受訓員警必須依據執勤對象的不同強度行為，像是挑釁、抗拒、情緒失控與攻擊等，使用模擬警用應勤裝備，做出臨場反應。

同時，還包括和歹徒溝通對話、使用警械種類及用槍時機等情境訓練，且還能有兩名以上員警共同訓練彼此相互掩護的戰術，藉此強化員警執勤反應與警械使用時機的判斷訓練。

警政署指出，依據轄區治安狀況及員警教育訓練需求，分別在7個警察機關建置這套系統，包括新北市警察局、桃園市警察局、高雄市警察局、嘉義縣警察局、警政署鐵路警察局、警政署保安警察第一總隊反恐訓練中心和台灣警察專科學校。

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另外，未來還將陸續擴點至其他警察機關，並運用數位智慧化科技打造全國教官共同創作XR警勤訓練教材平台，將實際執勤案例編撰設計成數位化教案，結合智慧動態影像分析辨識及虛實同步整合技術，豐富訓練內容的多元性及真實性，以有效提升員警面對執勤突發事件時的反應能力。

警政署指出，為強化實務情境模擬訓練，於民國109年執行「精進員警執勤安全方案」，並耗資2億多元建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，針對已受過訓練的685警抽樣問卷調查，高達8成以上員警認為此切合實務需要，將持續逐年編列預算採購，目標盼各縣市警察局都能設有1座情境模擬射擊訓練靶場。（編輯：李亨山）1120111