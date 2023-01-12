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包庇豬骨充人骨詐工程款 新北市前課員判12年定讞

2023/1/12 12:19
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（中央社記者蕭博文台北12日電）新北市八里區公所前課員連龍得被控收賄，包庇殯葬業者以豬骨混充人骨遷葬詐取工程款，一、二均依貪污罪判處連男12年徒刑，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

全案緣於新北市政府在民國101年辦理「台北港特定區區段徵收開發案公共工程」，發現工地有大量無主骨骸，於是暫時停工，由1家公司得標負責遷葬。

士林地檢署起訴書指出，公司負責人林姓男子為詐領遷葬補助，要求工人收購豬骨，曬乾後混合人骨烘烤，再由工人拍照錄影，偽造施工紀錄，藉此浮報骨骸數量，由連男驗收放水通過詐得工程款新台幣1628萬餘元。

連男以幫友人調借金錢為由，要求林男陸續給他55萬元，另以租車、油資為由向另一件標案的得標廠商詐得12萬元。

一審士林地方法院，依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂等罪，判連男12年徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審考量連男身為公務員，竟收受賄賂破壞官箴、損害全體公務員及政府機關廉潔的形象，一審判決並無違誤，仍判處12年徒刑。最高法院日前駁回連男上訴，全案確定。（編輯：李亨山）1120112

#最高法院
#士林地檢署
#前課員連龍得
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