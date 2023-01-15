國道上邊睡邊開車 警通知車主到案開罰送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）民眾在臉書社團發布影片表示，一輛小客車駕駛疑似在國道上邊開車邊睡覺，國道公路警察局今天表示，將通知車主到案說明並依規定製單舉發，另以公共危險函送地方檢察署偵辦。

民眾在臉書Facebook社團發文並以手機錄下畫面上傳指稱，14日下午2時24分許，國道1號北向65公里處，有小客車駕駛疑似精神不濟，邊開車邊睡覺。

國道公路警察局第一大隊五楊分隊長徐惟成上午接受媒體聯訪表示，經檢視影像，駕駛已違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款危險駕駛，依法可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，將通知車主到案說明，並依規定製單舉發，另以公共危險函送地檢署偵辦。

徐惟成呼籲用路人，開車應遵守交通規則，隨時注意前方動態，養足精神，不得有危險駕車行為。若發現危害國道交通車輛，在安全不違規前提下，可利用高速公路「1968App警政報案」直接向相關路段公路警察報案爭取時效，警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保行車秩序與安全。

對於記者詢問，這名駕駛在去年1月7日，也曾在國道上雙手離開方向盤駕駛，警方回覆，當時也是以危險駕駛處罰，以公共危險罪送辦。（編輯：方沛清）1120115